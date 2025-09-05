Eine Handvoll Phrasen und die Botschaft »Wir haben uns wieder lieb« – viel mehr hatten die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD aus einer Sitzung des Koalitionsausschusses am Mittwoch abend nicht zu berichten. CSU-Chef Markus Söder etwa erklärte auf einer zwischendrin eingeschobenen Pressekonferenz im Kanzleramt, die »schwarz-rote« Koalition wolle »nach der Sommerdepression« nun eine »neue Herbstkraft« finden. Auch Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz sowie die SP...

