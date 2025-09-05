Die Krise der argentinischen Regierung macht sich auch an den Finanzmärkten bemerkbar. Am Montag stieg der Preis eines US-Dollar auf den Rekordwert von 1.385 Pesos. Damit bewegte er sich mehr als 300 Punkte über der festgelegten Untergrenze und weniger als 100 von der Obergrenze entfernt. Am Dienstag kündigte der Finanzsekretär der Regierung, Pablo Quirno, per X an, in den Devisenmarkt einzugreifen, »um die Liquidität und das normale Funktionieren zu fördern«. Der S...

