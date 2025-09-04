»Nun, es wird nicht einfacher werden«, sagte Novak Djokovic, der mit seiner 14. Halbfinalteilnahme bei den US Open den Rekord von Jimmy Connors einstellte: »Ich weiß, dass ich mein bestes Tennis brauche. Aber ich werde mich der Herausforderung stellen«, auch wenn er nicht wisse, »wie sich der Körper in zwei Tagen« anfühlen werde. Da war es am Dienstag abend in New York kurz vor Mitternacht, und Djokovic hatte sein Viertelfinale gegen den an vier gesetzten US-Amerika...

