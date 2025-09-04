Für Tausende Arbeiter des Autokonzerns Stellantis in Italien beginnt die Rückkehr in die Fabrik nach der Sommerpause mit dem drohenden Verlust des Arbeitsplatzes. Für mehr als 5.570 Arbeiter der Werke Termoli am Rande der Aruzzen und Pomigliano d’Arco (Neapel) werden neue Solidaritätsverträge gelten. So werden die Arbeitsplätze um ein weiteres Jahr gesichert. Die Arbeiter aber müssen auf einen Teil ihres Lohns verzichten. Die gut 3.300 Kollegen im Turiner Werk Miraf...

Artikel-Länge: 3738 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.