Nur einzelne helle Lichtpunkte sind vor dem dunklen Hintergrund zu sehen. Zu hören sind Geräusche tropfenden Wassers, in die sich schwerer Menschenatem mischt. Tausend Meter unter der Erde ist die Luft dünn, die Arbeit schwer und ungesund. Die Körper der Männer, die hier mit Pickeln und Schaufeln im gleichmäßigen Rhythmus schuften, sind mit Schweiß und Kohlestaub bedeckt. Ihre Stirnlampen wirken in dieser Unterwelt wie ferne, friedliche Signale der Hoffnung. Wenn im...

Artikel-Länge: 3254 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.