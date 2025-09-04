Nepal hat ein riesiges Abfallproblem. Rund 450 Tonnen Plastikmüll werden täglich in der Himalajarepublik erzeugt. Nicht einmal in der Hauptstadtmetropole Kathmandu mit ihren 2,5 Millionen Einwohnern funktioniert die Entsorgung flächendeckend. Das meiste landet final auf einer riesigen Deponie. Kleineren Orten fehlt es oft generell an entsprechenden Entsorgungssystemen. 2015 hatte die damalige Regierung ein Verbot für ultradünne Plastiktüten mit einer Stärke unter 20...

