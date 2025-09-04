Pleiten und kein Ende: Diesmal traf es zwei ostdeutsche Standorte des Schweizer Solarunternehmens Meyer Burger. Seit dem 1. September wird in den Werken im sachsen-anhaltischen Wolfen-Thalheim und im sächsischen Hohenstein-Ernstthal nicht mehr produziert. Die meisten der rund 540 Beschäftigten haben ihren Job verloren. Ende August ist die dreimonatige Zahlung des Insolvenzgeldes durch die Bundesanstalt für Arbeit ausgelaufen. Die Suche nach Investoren habe »bisher z...

