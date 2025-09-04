Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will den Sozialstaat zurückfahren, da »wir« ihn uns »in dieser Form nicht mehr leisten können«. Konkret fordert er Kürzungen von zehn Prozent beim »Bürgergeld«. Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) bezeichnete die Debatte um die Sozialsysteme dagegen als »Bullshit«. Ob sich die Sozialdemokraten jedoch den Kürzungsplänen der Union konsequent widersetzen werden, ist fraglich. Denn schon im Vorfeld des für Mittwoch abend geplanten Treff...

Artikel-Länge: 3486 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.