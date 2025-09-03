Es wäre übrigens sehr nett, wenn Sie mich bei Google bewerten würden.« Mein Urologe hat bereits das Wattestäbchen für den Abstrich gezückt. Was soll man da sagen außer »natürlich, klar«. Mehr bekommt man gleich eh nicht mehr heraus. Inzwischen sind Google-Bewertungen allgegenwärtig. Wenn Susanne ein neues Restaurant ausprobieren möchte oder ein Hotel für ein verlängertes Wochenende sucht, wird immer auch nach den Sternen bei Google geschaut. Seltener fragt sie sich,...

Artikel-Länge: 1988 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.