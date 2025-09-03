Gegründet 1947 Mittwoch, 3. September 2025, Nr. 204
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
03.09.2025 / Feuilleton / Seite 10

Rickelt, Hallervorden, Schmutzer, Ticha

Jegor Jublimov
Gerhard Lamprecht, Arnold Fanck, Wolfgang Staudte, Helmut Käutner, Michael Kehlmann – eine Liste wegweisender Regisseure des deutschsprachigen Films, bei denen Martin Rickelt in seiner Karriere zwischen 1931 und 2004 kleine und mittlere Rollen übernahm. Doch berühmt wurde er erst, als ihn Hans W. Geißendörfer 1987 in der »Lindenstraße« als Mutter Beimers etwas lästigen Onkel Franz, der im Laufe der Handlung extrem rechte Verhaltensweisen an den Tag legte, einsetzte....

Artikel-Länge: 3607 Zeichen

