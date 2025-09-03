Die Angst vor Negativzinsen geht wieder um. Auch wenn der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Martin Schlegel, kürzlich beschwichtigte und meinte, man werde »eine Entscheidung für negative Zinsen nicht leichtfertig treffen«. Nachdem die jährliche Inflationsrate im Mai auf 0,1 Prozent gesunken war, hatte die SNB den Leitzins Mitte Juni zum sechsten Mal in Folge gesenkt – damit liegt er nun bei null. Händler reduzierten ihre Wetten auf weitere Zinssenkungen de...

