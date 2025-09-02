Hinterhöfe des Nordens Arnis, Flensburg, Kiel, Lübeck In einem Hinterhof in Kiel wiederum gibt es süß-salzige Algenpralinen und Bonsaibäume. In Arnis, der kleinsten Stadt Deutschlands, werden auf dem Hinterhof wiederum Föhnfrisuren, Metallarbeiten und Schnaps feilgeboten. BRD 2024. NDR, 14.00 Uhr Pakt mit der Natur Heiden erblühen lassen Nadelwaldplantagen haben in Zen­traleuropa sukzessive Heidelandschaften verdrängt. In der Bretagne sollen Torfmoorheiden renaturie...

