Auf Marokkos Straßen herrschte am Wochenende quasi Ausnahmezustand. Fast ganz Afrika bejubelte das Land, denn am Samstag abend hatte das marokkanische Fußballteam der Herren die Afrikanische Nationenmeisterschaft im Finale gegen Madagaskar für sich entschieden und als erstes Land den Pokal zum dritten Mal geholt. Trotz einer gewaltigen Charmeoffensive der marokkanischen Monarchie in Richtung subsaharisches Afrika in den vergangenen Jahren – besonders seit dem Wieder...

Artikel-Länge: 3910 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.