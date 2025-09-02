Die Entscheidung in Syrien, weder in den südwestlich und südlich liegenden Provinzen Kuneitra und Suweida, noch in den nordöstlichen Provinzen Rakka, Deir Al-Sor und Hasaka Kandidaten für das neue Parlament auszuwählen, ist in den betroffenen Gebieten auf Kritik gestoßen. Kuneitra steht in weiten Teilen unter Kontrolle der israelischen Armee, Suweida wird von syrischen Drusen kontrolliert. Rakka, Deir Al-Sor und Hasaka stehen unter Kontrolle der kurdisch geführten S...

