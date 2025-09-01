Dennis Schröder war tief getroffen und zeigte sich persönlich gekränkt. In ruhigem Ton sprach der deutsche Basketballstar in die TV-Kameras und Mikrofone in der Interviewzone das aus, was Fans und Reporter ihm und seiner geknickten Körperhaltung nach den rassistischen Anfeindungen ansehen konnten: »Das ist eine Sache, die ich nicht akzeptieren kann. Rassismus sollte nicht hierhin gehören. Das ist traurig.« Beim sportlich famosen 107:88 des Weltmeisters über Litauen ...

