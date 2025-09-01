Ein Habsburger auf Mallorca – Ludwig Salvator und der Zauber des Meeres Der österreichische Erzherzog und Prinz von Toskana (1847–1915) erforschte von Mallorca aus das Mittelmeer. A/BRD 2017. 3sat, 14.45 Uhr Re: Freibad für alle! Derweil sich im Stuttgarter Inselbad Untertürkheim an Sommertagen bis zu 8.000 Menschen abkühlen und zum Lümmeln ablegen, wird das Freibad im bretonischen 500-Seelen-Nest La Chèze ehrenamtlich betrieben. BRD 2025. Arte, 19.40 Uhr Hallervord...

Artikel-Länge: 2341 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.