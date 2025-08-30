Vor 30 Jahren führte die NATO ihren ersten Bombenkrieg. Drei Wochen währten die »Operation Deliberate Force« getauften Angriffe des westlichen Militärpakts im September 1995 in Bosnien-Herzegowina. Der NATO-Einsatz erfolgte offiziell, um Bedrohungen für die Mitglieder der »Blauhelm«-Truppen (Unprofor) und die Bewohner der UN-Schutzzonen durch die Armee der bosnischen Serben zu beenden bzw. zu verhindern. Die ehemalige jugoslawische Teilrepublik Bosnien-Herzegowina b...

