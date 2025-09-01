Eine Million Abschiebungen pro Jahr, dieses Ziel verfolgt die US-Regierung unter Donald Trump. Und das wird teuer: Das Anfang Juli in Kraft getretene Steuergesetz »Big, Beautiful Bill« sieht den Einsatz von Staatsmitteln von etwa 170 Milliarden US-Dollar (gut 145 Milliarden Euro) für Migrationsbekämpfung und Grenzschutz vor. Darin enthalten sind zusätzliche 75 Milliarden für die Zollbehörde ICE, was sie zur mit Abstand bestfinanzierten Strafverfolgungsbehörde der US...

Artikel-Länge: 3570 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.