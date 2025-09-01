Zwischen den Fronten

Nach vier Tagen in der Hand von Dorfbewohnern sind 33 kolumbianische Soldaten am Donnerstag im Departamento Guaviare freigekommen. Die Freilassung kam zustande, nachdem die kolumbianische Ombudsstelle für Menschenrechte (Defensoría del Pueblo), die UN-Mission im Land und die Beobachtermission der Organisation Amerikanischer Staaten (MAPP-OEA) zwischen Armee und Dorfbevölkerung vermittelt hatten. Seit dem 24. August hatten rund 600 Einwohner die Militärs umzingelt un...

