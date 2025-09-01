Deutsche Autozulieferer haben in den vergangenen zehn Jahren international Marktanteile verloren. Vor allem an den Hauptkonkurrenten China. Im Jahr 2024 belief sich der Weltmarktanteil der deutschen Zulieferbranche nach Berechnungen der Unternehmensberatung Strategy& auf 23 Prozent, drei Prozentpunkte weniger als zehn Jahre zuvor. Chinesische Unternehmen dagegen – die vor 20 Jahren noch kaum eine Rolle auf dem Weltmarkt spielten – haben ihren Anteil im gleichen Zeit...

