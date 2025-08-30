Krieg nach Europa zurückgebracht

Die NATO-Osterweiterung hat die im europäischen Teil Russlands dislozierten Hauptkräfte der strategischen Angriffswaffen bereits erheblich entwertet. Mit dem Vorrücken des Bündnisses um 600 bis 700 Kilometer nach Osten hat sich auch potentiell die Reichweite der NATO-Kampfflugzeuge bei Starts von Flugplätzen der drei neuen Mitgliedstaaten erhöht. Das Spektrum der mit herkömmlichen Gefechtsmitteln der Luftwaffe lösbaren strategischen Aufgaben hat sich bedeutend erhöh...

Artikel-Länge: 4947 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.