Trumps Angriff auf die Notenbank

Es war der Londoner Financial Times am Freitag die Spitzenschlagzeile wert, dass Lisa Cook sich vor Gericht gegen ihre Entlassung durch US-Präsident Donald Trump zur Wehr setzen würde. Cook ist eine von sieben Mitgliedern des Vorstands der US-Zentralbank. Sie war noch von Trumps Vorgänger Joe Biden nominiert und vom US-Senat für eine Amtszeit bis 2038 bestätigt worden. Die Chancen, dass Cook sich vor Gericht gegen die Entlassung durch Trump behaupten kann, stehen ni...

