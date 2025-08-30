Er ist nur der bekannteste in einer ganzen Reihe von Politikern, die im Visier der Antikorruptionskampagne der neuen srilankischen Regierung stehen: Am Dienstag ist der ehemalige Präsident Sri Lankas, Ranil Wickremesinghe, gegen eine Kaution freigelassen worden. Wenige Tage zuvor war der sechsmalige Premierminister und Vorsitzende der Vereinigten Nationalpartei (UNP) wegen Veruntreuung staatlicher Gelder verhaftet worden; die Ermittlungen laufen. Die Festnahme von W...

Artikel-Länge: 3485 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.