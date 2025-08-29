Gegründet 1947 Freitag, 29. August 2025, Nr. 200
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
29.08.2025 / Feminismus / Seite 15

Sorgen lohnt nicht

Familienfreundlichkeit bleibt in Stellenausschreibungen weiterhin Fehlanzeige

Claudia Wrobel
Der beschworene Fachkräftemangel muss herhalten, wenn es um die Ausweitung der Regelarbeitszeit und um andere Angriffe auf das Arbeitsrecht geht. Er führt allerdings nicht dazu, dass Konzerne die eigene Struktur familienfreundlicher gestalten und sicherstellen, dass Personen nebst Sorgearbeit einer Erwerbstätigkeit nachgehen können. Zumindest sucht man solche Modelle in Stellenanzeigen vergeblich. Gewonnen werden potentielle Arbeitskräfte damit also nicht. Zu diesem...

Artikel-Länge: 3578 Zeichen

