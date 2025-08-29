Für die in den Abgründen der Armutsviertel Chicagos recherchierende Privatdetektivin V. I. Warshawski in Sara Paretskys neuem Kriminalroman »Wunder Punkt« handelt es sich zunächst um einen Routinefall. Nach der Siegesfeier bei einem Auswärtsspiel in Kansas wird eine basketballspielende Studentin vermisst. Der Fall klärt sich schnell. Die junge Frau wird bewusstlos in einem leerstehenden Haus gefunden, in dem Angehörige der Oberschicht illegale Drogenpartys veranstal...

Artikel-Länge: 2552 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.