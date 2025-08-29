Russische Streitkräfte gewinnen in der Ukraine weiter an Boden, wie Militärblogger in dieser Woche berichten. Besonders im Serebrjanskij-Wald ist demnach nach monatelangen Kämpfen ein zentrales Verteidigungssystem zusammengebrochen. Die Ukraine kontrolliert dort nur noch einen schmalen Streifen und kann die Ortschaften Siwersk und Liman kaum noch halten. Um Pokrowsk verfolgen russische Truppen das Ziel, die Stadt zu umgehen und den Nachschub abzuschneiden. Trotz der...

