Gegründet 1947 Freitag, 29. August 2025, Nr. 200
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
29.08.2025 / Inland / Seite 5

Nur Industrieruinen bleiben

Letztes hessisches Stahlwerk in Wetzlar wird zerschlagen

Jan Tillmanns
Nach monatelangem Nervenkrieg waren die Beschäftigten von Buderus Edelstahl in Wetzlar noch mit einem kleinen Funken Hoffnung zur Betriebsversammlung am Dienstag erschienen. Doch statt Hoffnung oder gar Aufbruchstimmung herrschten bald Verzweiflung, Ohnmacht, Trauer und Wut. Im Rahmen der Betriebsversammlung gaben die Verantwortlichen der Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares die Zerschlagung des Stahlwerks bekannt. Von den 1.130 Beschäftigten soll knapp die Häl...

