Nach monatelangem Nervenkrieg waren die Beschäftigten von Buderus Edelstahl in Wetzlar noch mit einem kleinen Funken Hoffnung zur Betriebsversammlung am Dienstag erschienen. Doch statt Hoffnung oder gar Aufbruchstimmung herrschten bald Verzweiflung, Ohnmacht, Trauer und Wut. Im Rahmen der Betriebsversammlung gaben die Verantwortlichen der Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares die Zerschlagung des Stahlwerks bekannt. Von den 1.130 Beschäftigten soll knapp die Häl...

Artikel-Länge: 3469 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.