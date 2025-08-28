»Die ersten zehn Minuten enthalten wahrscheinlich mehr Witze als alle meine vorherigen Filme zusammen«, stellt Darren Aronofsky im Interview zu »Caught Stealing« fest. »Aber ob es eine Komödie ist, weiß ich nicht. Eher ein Riesenspaß, eine Gaunerei. Das ist ein Unterschied.« Der Filmemacher, bekannt geworden mit düsteren Dramen wie dem Drogendrama »Requiem for a Dream« (2000), in dem Soundeffekte parallel zu Bildern im Zeitraffer montiert werden, um tranceartige Rau...

