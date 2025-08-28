Es war ein über viele Jahre gepflegtes Ritual. Jeden Freitag kamen Renate, eine Schwimmkameradin meiner Mutter, und Karlheinz gegen 9 Uhr vorbei, und man ratschte eine Stunde über Vorkommnisse im Dorf und in der Welt. Karlheinz trank einen Schopfer frischgebrühten Kaffees, und bevor die beiden wieder aufbrachen, mussten er und ich im Hof zusammen eine rauchen. Mein Vater bat meist um meine oder die Kippe vom Karlheinz und schnüffelte ein bisschen an ihr. Einmal lats...

