Die US-Regierung hat in letzter Minute den Bau eines großen Offshorewindparks vor der Ostküste des Landes gestoppt. Als Grund nannte das Washingtoner Innenministerium, die Behörde brauche »Zeit, um Bedenken nachzugehen, die im Zusammenhang mit einer (vom Präsidenten angeordneten) Überprüfung entstanden seien«. Es gehe insbesondere darum, »Interessen der nationalen Sicherheit« zu schützen. Inwiefern diese berührt sein könnten, wurde dabei nicht erwähnt. Hintergrund i...

Artikel-Länge: 3489 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.