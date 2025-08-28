Inmitten eskalierender Gewalt sorgt ein geheimer Vertrag mit der US-Söldnerfirma Vectus Global für Turbulenzen in Haiti. Das von Erik Prince, dem Gründer der privaten Militärfirma Blackwater, geleitete Unternehmen will in den kommenden Wochen Hunderte Elitekämpfer aus den USA, Europa und El Salvador nach Haiti entsenden. Wie Reuters Mitte des Monats meldete, bereitet sich Prince – der bereits seit März in dem ärmsten Land der westlichen Hemisphäre aktiv ist – darauf...

Artikel-Länge: 4116 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.