Die für Donnerstag angesetzte Abschiebung des kurdischen Aktivisten Mehmet Çakas in die Türkei ist durch eine gerichtliche Eilentscheidung vorläufig verhindert worden. Das teilte das Anwaltsteam des in der JVA Uelzen inhaftierten Kurden am Mittwoch mit. Demnach habe das Verwaltungsgericht Lüneburg die Abschiebung des 45jährigen vorläufig untersagt. Eine endgültige Entscheidung soll am 8. September von diesem Gericht getroffen werden. Çakas war 2022 von Italien an De...

