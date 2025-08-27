Die große Passion

Einen wunderschönen guten Morgen! Die Achtelfinals der Copa Libertadores sind beendet. Argentiniens Rekordmeister River Plate zelebrierte nach der Nullnummer im Estadio La Huerta von Asunción, Paraguay, im Rückkampf gegen Club Libertad das große Leiden. Schließlich endete auch dieses Match mit einem Unentschieden, die Entscheidung fiel vom Sanktionspunkt. Wieder mal hatten die Riverplatenses, die fast eine Halbzeit in Unterzahl über den Platz schlitterten, Schwein. ...

