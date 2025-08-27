Gegründet 1947 Mittwoch, 27. August 2025, Nr. 198
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
27.08.2025 / Antifaschismus / Seite 15

Zur Räumung freigegeben

Britisches Gericht erlaubt Gemeinde Vorgehen gegen Asylsuchende in Hotelunterbringung

Dieter Reinisch
Ein Jahr nach den Pogromen gegen Migranten, bei denen über Wochen Moscheen und von Einwanderern geführte Geschäfte angegriffen wurden, kommt es in Großbritannien wieder zu rassistischen Aufmärschen. Das Ziel sind dieses Mal Hotels, in denen Asylsuchende von der Regierung untergebracht sind. Ein in der vergangenen Woche ergangenes Gerichtsurteil goss weiteres Öl ins Feuer. Nach einer Reihe von Ausschreitungen gegen Migranten in der Gemeinde Epping in der Grafschaft E...

