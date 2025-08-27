Greulich, Bauer

Schon als Jungkommunist stand der 17jährige Schriftsetzer Emil Rudolf Greulich (der später seinen Vornamen E. R. abkürzte und oft das Pseudonym Erge verwendete) 1926 auf Agit-Prop-Bühnen und protestierte gegen die geplante Fürstenabfindung. Er arbeitete für die Rote Fahne, bevor er ab 1930 durch Europa wanderte, nach illegaler Arbeit 1939 von der Gestapo verhaftet und in die Strafdivision 999 gesteckt wurde. Er geriet in Tunis in US-amerikanische Gefangenschaft, org...

