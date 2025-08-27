Abdeljawad Saleh aus Al-Bira, der Zwillingsstadt von Ramallah, war zeit seines Lebens ein Kämpfer für die Rechte der Palästinenser. Und das hieß für ihn immer: die Rechte aller Palästinenser, zuerst und vor allem der Ärmsten unter den Armen. Geboren am 3. Dezember 1931, studierte er politische Ökonomie an der Amerikanischen Universität in Kairo. Mit einem Bachelor kehrte er 1955 zurück und wurde 1967 zum Bürgermeister seiner Heimatstadt gewählt. Nur wenige Monate na...

Artikel-Länge: 3966 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.