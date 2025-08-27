Arbeitsplätze werden inzwischen jeden Tag gestrichen. Die meisten davon in der Automobilindustrie. Laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY, die auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes zurückgreift, sind innerhalb eines Jahres in dieser bundesdeutschen Kernbranche rund 51.500 Stellen abgebaut worden. Die Automobilindustrie hat sich lange Zeit als Branchenprimus geriert. Nun bekommt die Bezeichnung einen anderen Beigeschmack. Die binnen Jahresfrist weggefalle...

Artikel-Länge: 3546 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.