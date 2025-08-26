Wettbewerbsverzerrung

Als einer von nur drei Underdogs hat Energie Cottbus die erste Runde des DFB-Pokals siegreich überstanden. Das 1:0 gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg gereichte dem Team aus der Lausitz nicht nur zu Ruhm und Ehre, sondern machte den Verein automatisch um 423.772 Euro reicher. Doch damit nicht genug der Schlagzeilen. Claus-Dieter Wollitz, bekanntermaßen der Cottbuser Postkutscher mit den Zügeln in der Hand und so was wie dem Herzen auf der Zunge, meldete sich scho...

Artikel-Länge: 3034 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.