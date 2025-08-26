Wer die Erde aufräumt, ist klar. WALL·E, der rührend fleißige Roboter, seit die Menschheit den von ihr kaputt­georgelten Planeten verlassen hat. Wer indessen räumt den Weltraum auf, oder zumindest den Teil, der noch zur Erde zählt? Als Ende der fünfziger Jahre die ersten Objekte ins All geschossen wurden, hatte man wohl kaum auf dem Schirm, dass die Säuberung des Erdorbits ein solches Problem werden könnte. Seit dem Start des Sputniks im Oktober 1957 sind mehr als 2...

Artikel-Länge: 2322 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.