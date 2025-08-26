Gegründet 1947 Dienstag, 26. August 2025, Nr. 197
26.08.2025 / Natur & Wissenschaft / Seite 15

Vom Gecko lernen

Forscher stellen Projekt zur Müllbeseitigung im Erdorbit vor

Felix Bartels
Wer die Erde aufräumt, ist klar. WALL·E, der rührend fleißige Roboter, seit die Menschheit den von ihr kaputt­georgelten Planeten verlassen hat. Wer indessen räumt den Weltraum auf, oder zumindest den Teil, der noch zur Erde zählt? Als Ende der fünfziger Jahre die ersten Objekte ins All geschossen wurden, hatte man wohl kaum auf dem Schirm, dass die Säuberung des Erdorbits ein solches Problem werden könnte. Seit dem Start des Sputniks im Oktober 1957 sind mehr als 2...

