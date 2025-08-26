Gegründet 1947 Dienstag, 26. August 2025, Nr. 197
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
26.08.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 9

Mehr Schutz für Chinas Investitionen

Beijings Außenminister zu Besuch in Pakistan: Projekt Neue Seidenstraße soll weiterentwickelt werden

Thomas Berger
Ministerielle Besuche sind in der Regel kürzer. Die Tatsache, dass sich Chinas Außenminister Wang Ji vorige Woche gleich drei Tage Zeit für verschiedene Gesprächspartner in Islamabad nahm, zeugt von der engen Verbindung zwischen Pakistan und seinem großen Nachbarn. Obwohl bisher nur wenig über die Details der Treffen an die Öffentlichkeit drang, so ist doch klar, dass Wirtschaftsfragen im Mittelpunkt standen – es geht um die Weiterentwicklung des China-Pakistan Econ...

