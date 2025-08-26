Ministerielle Besuche sind in der Regel kürzer. Die Tatsache, dass sich Chinas Außenminister Wang Ji vorige Woche gleich drei Tage Zeit für verschiedene Gesprächspartner in Islamabad nahm, zeugt von der engen Verbindung zwischen Pakistan und seinem großen Nachbarn. Obwohl bisher nur wenig über die Details der Treffen an die Öffentlichkeit drang, so ist doch klar, dass Wirtschaftsfragen im Mittelpunkt standen – es geht um die Weiterentwicklung des China-Pakistan Econ...

Artikel-Länge: 3893 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.