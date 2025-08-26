Während die USA immer brachialer gegen Geflüchtete im eigenen Land vorgehen und weiteren afrikanischen Regierungen Deportationsabkommen für Drittstaatler aufnötigen, genießt eine südafrikanische Bevölkerungsgruppe bei der US-Regierung besondere Privilegien: weiße Afrikaaner. Etwa 30.000 der Nachfahren niederländischer Kolonialsiedler will Washington einem Reuters-Bericht zufolge kommendes Jahr in die USA umsiedeln. Die entsprechenden Antragsverfahren soll die Organi...

Artikel-Länge: 4073 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.