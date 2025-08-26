Gegründet 1947 Dienstag, 26. August 2025, Nr. 197
26.08.2025 / Ausland / Seite 6

Gestärkte Waffenbrüderschaft

Australien und Philippinen halten Großmanöver ab und beschließen Kooperation – gegen China

Thomas Berger
Geübt werden sollten eine »Landeoperation« sowie die Einnahme eines Flugplatzes: Am 14 Kilometer langen Strand Long Beach von San Vicente auf der philippinischen Insel Palawan haben Streitkräfte des Landes zusammen mit australischen Militäreinheiten am Sonntag eine Truppenübung abgehalten. Ehrengäste waren Gilberto Teodoro jr., der Verteidigungsminister des südostasiatischen Inselstaates, sowie sein australischer Amtskollege und Vizepremier Richard Marles. Auch Gene...

