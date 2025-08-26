Geübt werden sollten eine »Landeoperation« sowie die Einnahme eines Flugplatzes: Am 14 Kilometer langen Strand Long Beach von San Vicente auf der philippinischen Insel Palawan haben Streitkräfte des Landes zusammen mit australischen Militäreinheiten am Sonntag eine Truppenübung abgehalten. Ehrengäste waren Gilberto Teodoro jr., der Verteidigungsminister des südostasiatischen Inselstaates, sowie sein australischer Amtskollege und Vizepremier Richard Marles. Auch Gene...

Artikel-Länge: 3832 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.