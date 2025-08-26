Gegründet 1947 Dienstag, 26. August 2025, Nr. 197
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
26.08.2025 / Inland / Seite 5

Approbation mit Hindernissen

NRW: Prüfverfahren bei Medizinern aus Drittstaaten dauern bis zu 16mal länger als bei EU-Kollegen

Oliver Rast
Es ist ein Hindernislauf: für Mediziner aus Nicht-EU-Staaten beim Anerkennungsverfahren ihrer ärztlichen Abschlüsse – besonders in NRW. Im bevölkerungsreichsten Bundesland gelten die Standards bei dokumentenbasierten Prüfungen bzw. mündlich-praktischen Kenntnisprüfungen als die härtesten im Ländervergleich, berichtete die Rheinische Post (RP) am Montag online. Und sie dauern extra lange, belegen Daten aus dem Gesundheitsministerium von Karl-Josef Laumann (CDU). In N...

Artikel-Länge: 3568 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro