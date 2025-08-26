Gegründet 1947 Dienstag, 26. August 2025, Nr. 197
26.08.2025 / Inland / Seite 4

Herbst der Kürzungen

Sozialreformen: SPD offenbar bereit für »Teamspiel« mit Union. Söder mit Kürzungsplan

Max Grigutsch
Bloßes Parteitagsgelaber oder Vorbereitungen eines »Herbstes der Reformen«, in dem vor allem den Arbeitern und Armen in die Taschen gegriffen werden soll? Die Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz auf dem CDU-Landesparteitag in Osnabrück am Sonnabend – gemäß denen der Sozialstaat in aktueller Form »nicht mehr finanzierbar« sei – wollen Vertreter der SPD jedenfalls nicht ganz so ernst nehmen. In Wirklichkeit wisse auch Merz, dass der Sozialstaat »eine zentrale Er...

