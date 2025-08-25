Man kann Nietzsche als Aufforderung lesen, alles anzuzweifeln. Für die Konventionellen ist »Zweifel Sünde«. Damit aber verhindern sie, fand Nietzsche, jeden Fortschritt, jede geistig-kulturelle Höherentwicklung. Seine Frage: Wie kann »Vernünftiges aus Vernunftlosem, Empfindendes aus Totem, Logik aus Unlogik, interesseloses Anschauen aus begehrlichem Wollen, Leben für andere aus Egoismus, Wahrheit aus Irrtümern«, kurz »etwas aus seinem Gegensatz entstehen«? Seine Ant...

