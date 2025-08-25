US-Präsident Donald Trump hält die Welt in Atem, seit er im Januar das Amt erneut übernommen hat. Spürbar ist das auch in Japan, das wegen der Exportabhängigkeit seiner Großunternehmen besonders gefährdet ist durch die Zolleskapaden des Amerikaners. Nun hat der offene US-Isolationismus Bedenken wegen der japanischen Sicherheitsarchitektur angefeuert. Der rechte Flügel in der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP), dessen Markenzeichen stets der Wunsch nach e...

Artikel-Länge: 3898 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.