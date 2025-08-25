Aufschrei für ermordete Journalisten

Wir haben vor wenigen Stunden, eigentlich sogar erst vor wenigen Augenblicken, erfahren, dass Anas Al-Scharif, Korrespondent des Senders Al-Dschasira, zusammen mit fünf Kollegen in einem Pressezelt in Gaza ermordet wurde. Die Israelischen Angriffsstreitkräfte (statt »Israelische Verteidigungsstreitkräfte«, IDF; jW) bezeichneten diesen Anschlag stolz als »gezieltes Attentat« und behaupteten, er sei »ein heimliches Mitglied der Hamas gewesen, ebenso wie seine Kollege...

Artikel-Länge: 3909 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.