Gegründet 1947 Montag, 25. August 2025, Nr. 196
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
25.08.2025 / Inland / Seite 5

Re-Reform im Krankenhaus

Gesundheitsministerium präsentiert »Anpassungsgesetz« für Kliniken. Verbände kritisieren Entwurf

Oliver Rast
Kreativ sind sie, die ministeriellen Wortneuschöpfer von Gesetzesvorhaben. Nun liegt der Referentenentwurf des Krankenhausreformanpassungsgesetzes (KHAG) aus dem Bundesgesundheitsministerium von Ressortchefin Nina Warken (CDU) vor. Am vergangenen Donnerstag gab es die erste Verbändeanhörung im Ministerium in Berlin zur Re-Reform des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG). Ein Gesetz, das erst im Herbst 2024 Bundestag und Bundesrat passiert hatte und sei...

Artikel-Länge: 3648 Zeichen

