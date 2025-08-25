Ich, Betssy Betzabet Chávez Chino, in voller geistiger Zurechnungsfähigkeit, hinterlasse dieses Testament, während ich mich zu Unrecht in der Strafanstalt Anexo Mujeres Chorrillos, Pavillon 1, im regulären geschlossenen Vollzug befinde, damit meine Mutter, Frau Herminia Chino Calli, meine Rechte und zivilrechtlichen Ansprüche geltend machen kann, da sie meine im öffentlichen Register eingetragene gesetzliche Vertreterin ist und über eine notariell beglaubigte Vollma...

