23.08.2025 / Ausland / Seite 7

Etappensieg für Familie Shinawatra

Thailand: Gericht spricht Expremierminister Thaksin vom Vorwurf der Majestätsbeleidigung frei

Thomas Berger
Den Gerichtssaal verließ er als freier Mann. Im schlimmsten Fall hätte ihm eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren gedroht. Doch ein thailändisches Gericht sprach den früheren Regierungschef Thaksin Shinawatra am Freitag vom Vorwurf der Majestätsbeleidigung frei. Auch die damit verbundene Anklage zu Vergehen nach dem Computer Crimes Act ist vom Tisch. Ein großes Polizeiaufgebot sorgte vor dem Gericht für Ordnung, da wegen der Prominenz des Angeklagten unzählige Journal...

