Den Gerichtssaal verließ er als freier Mann. Im schlimmsten Fall hätte ihm eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren gedroht. Doch ein thailändisches Gericht sprach den früheren Regierungschef Thaksin Shinawatra am Freitag vom Vorwurf der Majestätsbeleidigung frei. Auch die damit verbundene Anklage zu Vergehen nach dem Computer Crimes Act ist vom Tisch. Ein großes Polizeiaufgebot sorgte vor dem Gericht für Ordnung, da wegen der Prominenz des Angeklagten unzählige Journal...

Artikel-Länge: 3568 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.